Сб, 16.05.2020
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В Латвии проходит большой субботник

Руководитель Большого субботника Вита Яунземе (слева)

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В субботу с 9 часов жители Латвии приглашены участвовать в Большом субботнике, чтобы собрать отходы и привести в порядок окрестности своих домов, сообщила координатор мероприятия Иева Яунземе.

Участвуя в субботнике, люди должны соблюдать установленные в государстве ограничения в связи с пандемией Covid-19, в том числе дистанцию 2 метра и не собираться группами больше 25 человек. 

В краях Латвии заявлено 451 место для расчистки территории и 223 место для благоустройства. 

Представитель Latvijas valsts meži Анда Спроге-Вавере отметила, что в период чрезвычайного положения люди, находясь на природе, стали больше засорять ее и не убирают за собой. 

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