В пансионате Mārsnēni установлен режим карантина

Как рассказала руководитель центра Эвия Екабсоне, заболевшие клиенты изолированы в отдельном крыле центрального здания, тяжелого протекания заболевания не констатировано ни у кого.

Заболевшие работники находятся в изоляции по месту жительства. Те клиенты, которые были ближайшими контактными лицами заболевших, находятся в своих комнатах, и работники центра продолжают вести за ними наблюдение.

Работа центра организована согласно указаниям эпидемиологов, новые клиенты не принимаются. Не проходят и мероприятия по реабилитации, однако клиенты обеспечены уходом, медицинской помощью и питанием.

"Численно ситуация кажется ужасной, однако сейчас фактически нет никаких симптомов, но, конечно, все может и измениться", - указала Екабсоне, добавив, что в центре еще до констатации Covid-19 соблюдались требования эпидемиологической безопасности.

Екабсоне пояснила, что сейчас сложнее со средствами индивидуальной защиты. Самоуправление выделило их, однако для запаса резервов изготавливаются и одноразовые халаты из агропленки.

"Только была в магазине и приобрела предусмотренную для маляров защитную одежду и очки. Так мы обеспечимся. Конечно, нам было бы неплохо получить качественную защитную одежду и респираторы", - указала Екабсоне и добавила, что ранее госструктуры выделили центру около 600 одноразовых масок.

Средства дезинфекции для центра были закуплены уже ранее, однако Екабсоне допустила, что на следующей неделе пополнить запасы поможет самоуправление.

Самоуправление Приекульского края проинформировало агентство LETA, что сейчас в помещениях и на территории пансионата установлен режим карантина. Все клиенты на изоляции и на время карантина должны находиться в помещении.

Самоуправление также подтвердило, что инфицированные отделены от остальных клиентов центра. В свою очередь сотрудники, у которых констатирован Covid-19, находятся на самоизоляции.

Третьим лицам, за исключением неотложной помощи, сотрудников полиции и поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости, находиться в центре запрещено. Территория учреждения ограничена забором, она контролируется Госполицией и Земессардзе.

Думая о здоровье жителей, Марсненская волостная дума приняла решение закрыть для посетителей местные управление, библиотеку и дом культуры, а также дошкольные группы. Подъезды близлежащих к социальному учреждению домов будут дезинфицироваться раз в день.

Председатель Приекульской краевой думы Элина Стапулоне рассказала, что территория центра ограничена забором, но для клиентов созданы коридоры, чтобы они могли выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Стапулоне также указала, что самоуправление в пятницу поставило в центр 1000 респираторов, а также комбинезоны, защитные маски и другую необходимую экипировку. Принимая во внимание сложности в поставке, край заказал у местных швей комбинезоны, которые они должны изготовить на выходных.

Поставленных самоуправлением средств индивидуальной защиты хватит на выходные, однако рабочая группа активно ищет другие решения.

"Мы приспособили дождевики как один из элементов, чтобы защитить людей, которые помогают народу в пансионате. В поле нашего зрения - все магазины строительных товаров, чтобы пытаться приспособить используемую в других сферах одежду в этой серьезной ситуации. На выходных швеи изготовят самодельные комбинезоны. Нам нужно уже сейчас думать, как не допустить распространения инфекции, так как в этом пансионате находятся примерно 60 пожилых человек", - указала руководитель самоуправления.

Напомним, за последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, большинство из них - в центре социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов.