Вспышка в Mārsnēni вывела Приекульский край в тройку лидеров по заболеваемости Covid-19

Всего в Приекульском крае зарегистрировано 28 зараженных.

Кроме того, за прошедшие сутки один случай Covid-19 зарегистрирован в Ругайском крае. В течение суток три новых пациента зарегистрированы в Валмиере, а два - в Кекавском крае. В свою очередь по одному новому пациенту зарегистрировано в Юрмале, Стопиньском и Смилтенском краях.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/DjY4tMnKTr — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 16, 2020

В Сигулдском крае после уточнения места жительства число пациентов сократилось на два.

На данный момент Covid-19 зарегистрирован в 76 самоуправлениях. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Даугавпилсский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, за последние сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19, большинство из них - в центре социального ухода Mārsnēni в Приекульском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов. В Mārsnēni уже в конце апреля было выявлено заболевание Covid-19, всего инфекция подтверждена у 25 клиентов, двое находятся в больнице.

Вчера в Латвии сделано 1946 тестов на Covid-19.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах лечатся 25 человек, у 22 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала эпидемии проведено 87 377 анализов, Covid-19 подтвержден у 997 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.

Как подчеркнули в SPKC, вспышка заболевания в социальном учреждении подтверждает, что эпидемия не закончилась, поэтому, планируя выходные, люди не должны забывать о мерах предосторожности.

Центр социального ухода Mārsnēni оказывает платный услуги людям пенсионного возраста и инвалидам первой и второй группы. В настоящее время в учреждении установлен карантин.