"Пухляш" из клипа Little Big попал в опрос для рейтинга Forbes и занял второе место

На сайте Forbes проводилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Результаты будут учтены редакцией и экспертами при определении итогового списка участников рейтинга.

По завершении голосования 25-летний Красилов получил результат 12,1 процента и занял второе место в категории "Искусство".

Первое место получил актер Никита Кукушкин (16,6 процента).

Издание Forbes в рамках проекта "30 до 30" ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: "Предприниматели", "Управление", "Финансы и инвестиции", "Наука и технологии", "Социальные практики", "Спорт и киберспорт", "Искусство", "Музыка", "Мода и дизайн", "Новые медиа".