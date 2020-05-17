"Пухляш" из клипа Little Big попал в опрос для рейтинга Forbes и занял второе место

Актер и танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов занял второе место среди номинантов в рейтинг перспективных россиян до 30 лет в категории "Искусство" для журнала Forbes в 2020 году, по мнению читателей.
На сайте Forbes проводилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет.
Результаты будут учтены редакцией и экспертами при определении итогового списка участников рейтинга.
По завершении голосования 25-летний Красилов получил результат 12,1 процента и занял второе место в категории "Искусство".
Первое место получил актер Никита Кукушкин (16,6 процента).
Издание Forbes в рамках проекта "30 до 30" ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: "Предприниматели", "Управление", "Финансы и инвестиции", "Наука и технологии", "Социальные практики", "Спорт и киберспорт", "Искусство", "Музыка", "Мода и дизайн", "Новые медиа".
Имена 30 самых перспективных россиян до 30 лет будут названы в июньском номере журнала Forbes и на сайте Forbes во второй половине мая.