Пн, 18.05.2020
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"Пухляш" из клипа Little Big попал в опрос для рейтинга Forbes и занял второе место

Дмитрий Красилов

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Актер и танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов занял второе место среди номинантов в рейтинг перспективных россиян до 30 лет в категории "Искусство" для журнала Forbes в 2020 году, по мнению читателей. 

На сайте Forbes проводилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Результаты будут учтены редакцией и экспертами при определении итогового списка участников рейтинга.

По завершении голосования 25-летний Красилов получил результат 12,1 процента и занял второе место в категории "Искусство". 

Первое место получил актер Никита Кукушкин (16,6 процента). 

Издание Forbes в рамках проекта "30 до 30" ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: "Предприниматели", "Управление", "Финансы и инвестиции", "Наука и технологии", "Социальные практики", "Спорт и киберспорт", "Искусство", "Музыка", "Мода и дизайн", "Новые медиа".

Имена 30 самых перспективных россиян до 30 лет будут названы в июньском номере журнала Forbes и на сайте Forbes во второй половине мая.

Ранее Дмитрий Нагиев устроил танцевальный баттл с "Пухляшом".

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