Видео ⟩ Нагиев устроил танцевальный баттл с "Пухляшом". Его посмотрели уже 2,5 миллиона!

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев на своей Instagram-странице разместил забавный ролик, в котором он устроил танцевальный баттл с "Пухляшом" из клипа Little Big (Дмитрием Красиловым).
"Пока одни ищут точку G, я тут это... Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", - подписал видео Нагиев.
Ему поспешила ответить в комментариях Эвелина Бледанс, которая намекнула, что желтая пресса быстро подхватит сенсацию:
"Горячая новость: с кем самоизолируется Дмитрий Нагиев".
Другие звездные коллеги актера тоже поспешили поделиться своим восторгом.
Напомним, танцор Дмитрий Красилов из клипа Uno группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант".
А как вам такой танец?
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