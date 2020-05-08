Пт, 8.05.2020
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  • Нагиев устроил танцевальный баттл с "Пухляшом". Его посмотрели уже 2,5 миллиона!

Видео ⟩ Нагиев устроил танцевальный баттл с "Пухляшом". Его посмотрели уже 2,5 миллиона!

ФОТО: https://www.instagram.com/nagiev.universal

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев на своей Instagram-странице разместил забавный ролик, в котором он устроил танцевальный баттл с "Пухляшом" из клипа Little Big (Дмитрием Красиловым). 

"Пока одни ищут точку G, я тут это... Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", - подписал видео Нагиев. 

Ему поспешила ответить в комментариях Эвелина Бледанс, которая намекнула, что желтая пресса быстро подхватит сенсацию: 

"Горячая новость: с кем самоизолируется Дмитрий Нагиев". 

Другие звездные коллеги актера тоже поспешили поделиться своим восторгом. 

Напомним, танцор Дмитрий Красилов из клипа Uno группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант". 

А как вам такой танец? 

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