"Мы кровь не заказывали": актер о "бесовских" делах в РФ и пародии на Путина

RUS.TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "Поговорим" представляет интервью, героем которого стал актер театра "Гоголь-центр" Никита Кукушкин.
В рамках интервью артист рассказал:
- о скандальном спектакле Кирилла Серебренниковa Outside, который был показан в Латвийском национальном театре;
- о нынешнем состоянии Кирилла Серебренниковa;
- о пародии на Путина и своих видеоработах в Интернете.
- о роли Руса в фильме Федора Бондарчука "Притяжение".
Видео: Никита Кукушкин о роли Руса в фильме "Притяжение", спектакле Outside и пародиях на Путина