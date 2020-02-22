Сб, 22.02.2020
Эти обломки душ невозможно так просто собрать, нельзя позвать на помощь пожарных и спасателей. Эти люди надеялись, что прокуратура и суд станут их спасителями душ. Однако и эта последняя надежда была разрушена в день, когда объявили решение. Илья Козин, журналист TVNET
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  • "Мы кровь не заказывали": актер о "бесовских" делах в РФ и пародии на Путина

"Мы кровь не заказывали": актер о "бесовских" делах в РФ и пародии на Путина

Никита Кукушкин

ФОТО: скриншот видео

RUS.TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "Поговорим" представляет интервью, героем которого стал актер театра "Гоголь-центр" Никита Кукушкин.

В рамках интервью артист рассказал:

  • о скандальном спектакле Кирилла Серебренниковa Outside, который был показан в Латвийском национальном театре;
  • о нынешнем состоянии Кирилла Серебренниковa;
  • о пародии на Путина и своих видеоработах в Интернете.
  • о роли Руса в фильме Федора Бондарчука "Притяжение".

Видео: Никита Кукушкин о роли Руса в фильме "Притяжение", спектакле Outside и пародиях на Путина

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