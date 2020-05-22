По незнанию: вместо 300 евро семья рассталась с 2000 евро. Опыт новых жителей Гаркалне

Это история об исправно налаженной законодательной системе и отсутствии элементарной информационной поддержки и человеческого отношения.

Высокая цена незнания. 1300 евро.

Ее зовут Раъно, пять лет назад она приехала в Латвию из Ташкента получать степень MBA в университете Turība. Встретила здесь парня и так и осталась в Латвии. Свадьба, ребенок...

В октябре 2018 года пара при помощи услуг риелтора приобрела дом в Гаркалне - обветшалый, запущенный. По словам Раъно, его хотели поскорее продать - вероятно, за долги, - цена была ниже рыночной, около 100 000 евро.

Взяли ипотеку, продолжали жить в съемном жилье, параллельно делать ремонт в новом доме. Спустя чуть более полугода, в июне 2019 года, молодая семья в дом въехала.

Как говорит девушка, дом преобразился до неузнаваемости, соседи их хвалили, что они облагородили это прежде облюбованное бомжами место.

Радость проживания в собственном доме омрачил счет за земельный налог от Гаркалнской думы - 1600 евро за год.

Раъно, конечно, удивилась, почему такой большой налог, ведь даже у друзей в престижной Юрмале за больший земельный участок налог меньше, но решила - наверно, так надо.

У семьи на тот момент было много обязательств одновременно - ипотека, ремонт, аренда, - и заплатить такую сумму разом возможности не было. Муж оплатил 500 евро, остальное отложили до первой возможности.

По этому поводу Раъно по телефону связывалась с налоговым администратором Гаркалнской думы Маритой Федьяниной. Девушка была убеждена, что так она держит самоуправление в курсе, что платеж покроют, но позже.

Совершенно случайно в телефонном разговоре Раъно выяснила, что налог был бы ощутимо меньше, если бы семья в доме прописалась, а потом соседка подсказала, что налог поможет уменьшить заявление о маленьком ребенке.

"Ну я просто этого не знала. Ну как я могла знать? Никто не говорил. Я честно пыталась разобраться на странице, но я не из Латвии, мне сложно пока все понять. Почему не подсказать? Я столько раз звонила, почему не рассказали мне сразу?" - в недоумении Раъно.

После прохождения всех процедур налог на 2020 год составил 300 евро. Вместо прежних 1600 за 2019 год. На вопрос, нельзя ли пересмотреть налог за прежний год, Раъно ответили отрицательно - мол, "сами виноваты, что не знали, ваши проблемы".

"Почему никто не сказал нам об этой возможности уменьшить налог раньше? Почему этой информации нет на домашней странице самоуправления? Когда мы въехали, дом облагородили, можно же было как-то с нами связаться, пригласить на встречу, рассказать, что и как в этом крае, какие правила, какие возможности. Но нет, ничего. Только большой счет за землю", - рассуждает Раъно.

Дополнительная цена незнания. Еще 385 евро.