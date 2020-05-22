По незнанию: вместо 300 евро семья рассталась с 2000 евро. Опыт новых жителей Гаркалне

При знании всех тонкостей эта молодая семья заплатила бы в качестве земельного налога Гаркалнской думе чуть более 300 евро, но расстаться пришлось почти с 2000 евро. Все по закону, но по уму ли?
Это история об исправно налаженной законодательной системе и отсутствии элементарной информационной поддержки и человеческого отношения.
Высокая цена незнания. 1300 евро.
Ее зовут Раъно, пять лет назад она приехала в Латвию из Ташкента получать степень MBA в университете Turība. Встретила здесь парня и так и осталась в Латвии. Свадьба, ребенок...
В октябре 2018 года пара при помощи услуг риелтора приобрела дом в Гаркалне - обветшалый, запущенный. По словам Раъно, его хотели поскорее продать - вероятно, за долги, - цена была ниже рыночной, около 100 000 евро.
Взяли ипотеку, продолжали жить в съемном жилье, параллельно делать ремонт в новом доме. Спустя чуть более полугода, в июне 2019 года, молодая семья в дом въехала.
Как говорит девушка, дом преобразился до неузнаваемости, соседи их хвалили, что они облагородили это прежде облюбованное бомжами место.
Радость проживания в собственном доме омрачил счет за земельный налог от Гаркалнской думы - 1600 евро за год.
Раъно, конечно, удивилась, почему такой большой налог, ведь даже у друзей в престижной Юрмале за больший земельный участок налог меньше, но решила - наверно, так надо.
У семьи на тот момент было много обязательств одновременно - ипотека, ремонт, аренда, - и заплатить такую сумму разом возможности не было. Муж оплатил 500 евро, остальное отложили до первой возможности.
По этому поводу Раъно по телефону связывалась с налоговым администратором Гаркалнской думы Маритой Федьяниной. Девушка была убеждена, что так она держит самоуправление в курсе, что платеж покроют, но позже.
Совершенно случайно в телефонном разговоре Раъно выяснила, что налог был бы ощутимо меньше, если бы семья в доме прописалась, а потом соседка подсказала, что налог поможет уменьшить заявление о маленьком ребенке.
"Ну я просто этого не знала. Ну как я могла знать? Никто не говорил. Я честно пыталась разобраться на странице, но я не из Латвии, мне сложно пока все понять. Почему не подсказать? Я столько раз звонила, почему не рассказали мне сразу?" - в недоумении Раъно.
После прохождения всех процедур налог на 2020 год составил 300 евро. Вместо прежних 1600 за 2019 год. На вопрос, нельзя ли пересмотреть налог за прежний год, Раъно ответили отрицательно - мол, "сами виноваты, что не знали, ваши проблемы".
"Почему никто не сказал нам об этой возможности уменьшить налог раньше? Почему этой информации нет на домашней странице самоуправления? Когда мы въехали, дом облагородили, можно же было как-то с нами связаться, пригласить на встречу, рассказать, что и как в этом крае, какие правила, какие возможности. Но нет, ничего. Только большой счет за землю", - рассуждает Раъно.
Дополнительная цена незнания. Еще 385 евро.
Семья смирилась с тем, что придется оплатить 1600 евро за 2019 год, но это не конец истории. В феврале 2020 года они разом покрыли всю оставшуюся сумму за 2019 год и оплатила авансом всю сумму за этот.
"Это было такое счастье - все оплатили. Я очень щепетильный человек, я не люблю долги, для меня ипотека - уже переживания. Мы не какие-то там должники, как смогли - все выплатили, и я все время держала Мариту в курсе, что мы оплатим", - делится Раъно.
Каково же было удивление девушки, когда ей позвонил с работы муж с вопросом - почему он не сможет получить свою зарплату?
Так семья узнала, что Гаркалнская дума обратилась к услугам судебного исполнителя, который через работодателя требует определенную сумму.
Раъно в срочном порядке снова обратилась к Марите, напомнила, что они много раз разговаривали и каждый раз Раъно сообщала о намерении заплатить, на что получила ответ, что таких "звонков у нее миллионы, платить надо было хоть частями или обратиться с письменным заявлением", и была переведена на юриста.
По словам девушки, юрист Гаркалнской думы Айнарс в телефонной беседе заверил ее, что отзовет все бумаги и платить пени, по крайней мере судебному исполнителю, не придется:
"Мы заплатили всю сумму спустя два дня после того, как они обратились к судебному исполнителю. Логически понятно, что мы заплатили сами, а не потому что судебный исполнитель сделал свою работу", - рассказала Раъно, которой так все пояснил и Айнарс.
Вскоре после этой беседы со счета семьи было снято 385 евро. Как выяснилось, судебным исполнителем. Эта ситуация пришлась на разгар пандемии Covid-19 и режим чрезвычайной ситуации - доходы семьи и без того упали, и снятые судебным исполнителем 385 евро довели Раъно до полного отчаяния.
Вывод Раъно
Что теперь? У Раъно нет иллюзий, что ей компенсируют деньги за переплаченный в пять раз налог, нет надежды и на то, что судебный исполнитель вернет снятую сумму. Этой историей она поделилась для того, чтобы поменять систему коммуникации и чтобы чиновники самоуправления лучше выполняли свою работу:
"Я хочу, чтобы они консультировали своих новых жителей о правильных действиях ДО, а не ПОСЛЕ, рассказывали о том, что важно прописаться, что все общение надо вести письменно, какие шаги надо предпринимать в случае долга, как не довести дело до судебного исполнителя".
Раъно до сих пор непонятно, почему судебный исполнитель снял деньги, если работа по возврату долга и не потребовалась.
"Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно?
Я не прошу на русском. Вот сейчас про Covid-19 у них все есть, а почему информацию со всех разделов не сделать на английском? Я хочу интегрироваться, я учу язык, но это же невозможно сразу", - подытоживает свой опыт Раъно.
Комментарий Гаркалнской думы
Представитель самоуправления Марцис Баузе-Крастиньш подготовил подробный ответ о сложившейся ситуации. Очень корректно ссылаясь на законы, Гаркалнская дума объяснила, что все выполнила согласно правилам:
- Так, ссылаясь на закон "О самоуправлениях" (ч. 5. ст. 45), каждое самоупраление может выбирать способ, как сообщать жителям о принятых правилах. Гаркалнская дума приняла решение, что они будут опубликованы в бесплатном издании Garklanes novada vēstis и на домашней странице самоуправления, что и было сделано. В думе подчеркнули, что ни один нормативный акт не определяет за самоуправлением обязанность индивидуально информировать владельцев недвижимости о принятых нормативных актах. Обязанность владельца недвижимости самому интересоваться принятыми в самоуправлении актами, которые доступны публично.
- Комментируя привлечение к делу судебного исполнителя, дума отметила, что, согласно закону "О налогах и пошлинах" и при мотивированном письменном заявлении, есть возможность продлить оплату земельного налога или платить его по частям согласно графику. Такая практика в самоуправлении успешно применяется, однако Гаркалнская дума не получала такого заявления от владельцев этой недвижимости. По информации думы, счет за земельный налог был выставлен в январе 2019 года, в декабре 2019 года владельцу было выслано предупреждение о долге на задекларированный адрес, однако никакой информации от владельца об оплате не поступало. В январе 2020 года дума приняла решение передать дело Коллегии присяжных судебных исполнителей (LZTI), и в феврале начались действия по принудительному взысканию.
- Как выяснилось в беседе с владельцем, до марта 2020 года в доме не был установлен почтовый ящик для получения входящей корреспонденции, добавили в думе. В то же время Раъно отмечает, что это не так - ящик был поставлен летом 2019 года, и семья не получала уведомлений, пока дело не дошло до судебного исполнителя.
- Почему судебный исполнитель снял деньги, хотя семья заплатила добровольно? В думе пояснили, что 1 апреля 2020 года, после получения всей суммы, они отозвали свое решение, но дело было начато 17 февраля 2020 года, а полная сумма была выплачена 25 февраля. Это означает, что "добровольное исполнение решения или исполнение решения напрямую взыскателю после того, как документ уже был передан на исполнение, не освобождает должника от взыскания расходов по выполнению решения" - это прописано Гражданским процессуальным законом (ч. 1 ст. 568). Расходы на выполнение решения регулирует ч. 1. ст. 566 этого же закона, и это уже не входит в компетенцию самоупраления, пояснили там.
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