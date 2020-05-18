Волонтеры Bezvests.lv нашли тело утонувшего. Возможно, это пропавший Андрис Аболиньш

В воскресенье, 17 мая, волонтеры добровольческой организации по поиску пропавших без вести людей - Bezvests.lv, в десятый раз отправились на поиски пропавшего в декабре 2019 года Андриса Аболиньша.
В одном из водоемов Стопиньского края волонтеры нашли тело человека. Личность погибшего установит экспертиза. Предположительно, это пропавший в декабре 43-летний Андрис.
Поиски Андриса шли и по местности, и с воздуха, и по воде, сообщает Bezvests.lv.
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