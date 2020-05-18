Covid-19 у соседей: в России впервые за 17 дней менее 9000 новых случаев

Литва: большая часть - выздоровели

За сутки в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее количество случаев составило 1547, сообщило Министерство здравоохранения.

Covid-19 продолжают болеть 485 человек, выздоровели 997. От нового коронавируса скончались 59 человек в Литве, еще шесть зараженных скончались по иным причинам. За сутки в лаборатории провели 2378 анализов, в целом на коронавирус проведено 231 104 теста.

Эстония: умер еще один человек

За последние сутки в Эстонии коронавирус вновь унес жизнь человека, добавилось десять новых случаев. За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 671 первичный тест на Covid-19. Позитивными оказались 10 тестов, то есть 1,5%, сообщил в понедельник департамент здоровья.

В течение минувших суток скончался один человек — 79-летняя женщина в больнице Курессааре. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

По состоянию на утро понедельника 18 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 43 пациентам, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 290 человек, завершен 301 случай заболевания. По состоянию на понедельник выздоровели 1443 человека. Всего в Эстонии сделаны 70 000 первичных тестов, из них позитивный результат на Covid-19 дали 1784 тестов (2,5%).

Эстония 18 мая отменила режим чрезвычайной ситуации.

Россия: 8926 новых случаев

В Российской федерации за сутки выявили 8926 случаев Covid-19, скончался 91 пациент, из больниц выписали 2836 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Прирост заболевших за 24 часа опустился ниже девяти тысяч человек — 3,2% от общего числа. У 40% болезнь протекает без симптомов. Всего с момента начала распространения коронавируса в России им заболели 290 678 человек, 70 209 выздоровели, умерли 2722. Проведено более семи миллионов анализов.

На первом месте в мире по числу зарегистрированных случаев - США (1 527 664 случаев). На втором месте Россия. Далее следует Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Как известно, в минувшие сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай, всего Covid-19 был обнаружен у 1009 человек. 662 выздоровели.