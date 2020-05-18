Пенсию по выслуге лет может получить и бухгалтер KNAB. Госконтроль: систему надо менять

В ходе состоявшейся ревизии Госконтроль особое внимание уделил системе пенсий по выслуге лет. Госконтроль подсчитал, что ежегодно эта система обходится государству в 74 млн евро, а сумма, которая потребуется на выплату пенсий по выслуге лет в будущем, может достичь 4,5 млрд евро, сообщает LETA.

Член совета Госконтроля Эдгар Корчагинс указал, что на данный момент подать заявку на пенсию по выслуге лет могут работники различных сфер, в том числе представители отраслей культуры, транспорта, медицины и др.

По словам Корчагина, порядок присвоения пенсий по выслуге лет нужно пересмотреть.

"Пенсии по выслуге лет в основном выплачивают тем, кто больше не может продолжать работать. Однако выяснилось, что семь из десяти получателей продолжают работать. Также на данный момент пенсию присваивают по-разному - сотрудник военной сферы может выйти в 33 года, а также на пенсию может претендовать бухгалтер Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией", - рассказал Корчагинс.

Госконтроль полагает, что систему пенсий по выслуге лет надо поменять. "Этот вопрос актуален, потому что есть представители разных профессий, которые хотят к этой системе присоединиться. Особенно с учетом того, что объем пенсии по выслуге лет больше, чем обычной", - сказала глава Госконтроля Круминя.

По словам Крумини, о проблеме в системе пенсий по выслуге лет Госконтроль говорит уже с 2015 года и надеется, что этот вопрос наконец-то будет рассмотрен по существу.

Ранее RUS.TVNET писал, что пенсию по выслуге лет хотят получать сотрудники таможни. Также неоднократно о необходимости присоединить к этой системе заявляли и муниципальные полицейские.