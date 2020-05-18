В аэропорту и порту больше не будут делать анализы на Covid-19

Начиная с понедельника, 18 мая, прибывшим в аэропорт "Рига" или в Рижский порт, больше не будут делать анализы на Covid-19 по месту прибытия. Эти люди могут подать заявку на тестирование в общем порядке - связаться с семейным врачом или позвонить по номеру 8303.
Всем прибывшим нужно соблюдать 14-дней режим самоизоляции. Исключение сделано лишь для тех, кто вернулся из Литвы или Эстонии, и до этого не был в других странах, сообщили RUS.TVNET в Министерстве здравоохранения.
До сих пор процесс проверки на Covid-19 в аэропорту и порту обеспечивали сотрудники Службы неотложной медицинской помощи -в случае, когда были организованы репатриационные рейсы.
Сейчас, так как начинают происходить регулярные рейсы, принято решение порядок изменить - анализы можно сдать в обычном порядке, связавшись с семейным врачом.
Как известно, страны Балтии с 15 мая открыли друг для друга границы.
Как сообщалось, после решения правительства разрешить с 15 мая международные авиаперевозки между странами Балтии и получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic 18 мая возобновит прямые рейсы из Риги в Таллин и Вильнюс.
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