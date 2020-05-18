В аэропорту и порту больше не будут делать анализы на Covid-19

Всем прибывшим нужно соблюдать 14-дней режим самоизоляции. Исключение сделано лишь для тех, кто вернулся из Литвы или Эстонии, и до этого не был в других странах, сообщили RUS.TVNET в Министерстве здравоохранения.

До сих пор процесс проверки на Covid-19 в аэропорту и порту обеспечивали сотрудники Службы неотложной медицинской помощи -в случае, когда были организованы репатриационные рейсы.

Сейчас, так как начинают происходить регулярные рейсы, принято решение порядок изменить - анализы можно сдать в обычном порядке, связавшись с семейным врачом.

Как известно, страны Балтии с 15 мая открыли друг для друга границы.

Как сообщалось, после решения правительства разрешить с 15 мая международные авиаперевозки между странами Балтии и получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic 18 мая возобновит прямые рейсы из Риги в Таллин и Вильнюс.