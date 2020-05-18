Илон Маск процитировал "Матрицу" в Twitter. Пост рассердил маму Граймс и соавтора фильма

Мама певицы Граймс публично отчитала Илона Маска в Twitter. 17 мая изобретатель разозлил не только ее, но и многих пользователей своей публикацией с отсылкой к "Матрице". Все дело - в политическом подтексте.

Бизнесмен без каких-либо пояснений написал: "Выберите красную таблетку" и сопроводил сообщение эмодзи с красной розой.

Take the red pill 🌹 — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Очевидно, это отсылка к "Матрице", где синяя таблетка символизирует возвращение к обычной жизни, а красная позволит узнать правду про матрицу.

В новейшем интернет-сленге фраза "take the red pill" имеет новое политическое значение: ее используют, чтобы обозначить переоценку ценностей с либеральных на более консервативные. Как сообщают американские СМИ, эта фраза часто бывает на форумах и в обсуждениях, связанных с Дональдом Трампом и какими-либо правыми организациями.

Подтекст этого мема явно рассердил мать Граймс, Сэнди Гароссино, пишет Medialeaks. Она припомнила "зятю" (Граймс и Маск не женаты - Прим. ред.): совсем недавно родился его сын. Малыш заслуживает больше внимания, чем разборки в Twitter, полагает Гароссино. Позже женщина удалила свои твитты, но, как говорится, интернет все помнит.

This is Grimes' mom. Thanksgiving is going to be fun. pic.twitter.com/7i3oLnzvrO — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) May 17, 2020

"Если ваша партнёрша пережила тяжёлую беременность и роды всего две недели назад… И вам уже не 16 лет. Будете ли вы твиттить всякую чушь в духе MRA? (активиста за мужские права - Прим. ред.)"

На сообщение Маска также отреагировала дочь и советник президента США Иванка Трамп. И Маску и Трамп ответила одна из создателей "Матрицы" Лилли Вачовски (ее сестра Лана в настоящее время занимается четвертой частью франшизы).

"Пошли вы оба на ***", - написала она.

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020