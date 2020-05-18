170 км/ч: полиция задержала пьяного водителя

Инспекторы Госполиции, в ходе патрулирования на Видземском шоссе зафиксировали автомобиль марки Škoda, который ехал 170 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

Полицейские неоднократно требовали остановиться, но водитель решил бежать.

Вскоре автомобиль все же остановили. Выяснилось, что сидевший за рулем мужчина 1986 года рождения не имеет водительских прав. Проверка на алкоголь показала 2,21 промилле. Факт попытки побега от полиции мужчина подтвердил.

За управление транспортным средством без прав и если водитель бы нетрезв, законом предусмотрена уголовная ответственность. Также мужчине составлен протокол по факту бегства от полиции.