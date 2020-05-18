В Бауске несовершеннолетних отвезли в багажнике в лес "свести счеты"

По ее словам, трое совершеннолетних и одно несовершеннолетнее лицо явились в квартиру своих несовершеннолетних знакомых, из которой во время сведения "личных счетов" украли телевизор Samsung и мобильный телефон iPhone.

Трое несовершеннолетних против их воли были помещены в багажное отделение автомобиля Volkswagen Touareg.

""Сведение личных счетов" продолжили в лесу, где по отношению ко всем троим малолетним применялась физическая сила, а одного из них привязали к дереву", - рассказала Калниня.

После этого несовершеннолетних возили в багажнике до тех пор, пока водитель не справился с управлением и при развороте на одном из перекрестков не съехал с проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал.

Когда на место происшествия прибыла полиция, из багажника уже всех выпустили, но один из пострадавших обратился к стражу порядка, рассказав, что его возили в багажном отделении и у него украли вещи, которые как раз находятся в автомобиле Volkswagen Touareg.

Должностные лица Бауского участка на месте ДТП задержали подозреваемых, по отношению к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. За ДТП оформлен протокол административного нарушения, а за воровство и принудительное лишение свободы начат уголовный процесс.

Стражи порядка напоминают, что за кражу в группе по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа с или без конфискации имущества.

За принудительное лишение свободы против воли человека наказывают лишением свободы сроком до трех лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом с или без пробационного надзора сроком до трех лет.