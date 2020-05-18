Фото ⟩ ДТП с участием трех авто в Пардаугаве: машина пожарных врезалась в стену здания

Автомобиль VUGD со включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками ехал на вызов на улицу Калнциема, где в одноэтажном доме горел холодильник и стена.

На перекрестке улиц Калнциема и Апузес произошло ДТП с участием трех автомобилей - оперативного транспортного средства и двух легковушек. В результате ДТП оперативный транспорт въехал в здание, расположенное рядом с проезжей частью.

Галерея: Фотографии с места ДТП

При ДТП пострадали трое, из них двое - пожарные. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала LETA, что трое пострадавших с относительно легкими травмами были доставлены в больницу для получения дальнейшей медицинской помощи.

Для тушения пожара была отправлена другая команда спасателей. Для оценки ущерба зданию была привлечена Рижская строительная управа. Стройинспектор пришел к заключению, что у здания локальные повреждения площадью четыре кв. м и повреждения фасада площадью 15 кв. м. Здание можно продолжать эксплуатировать, эвакуация людей не потребовалась.

После ДТП на место происшествия также прибыл микроавтобус VUGD, а проезжающий мимо автобус Rīgas satiksme снес ему зеркало, сообщила LETA.

Причина аварии выясняется. На место ДТП прибыла и полиция для регулировки транспортного движения.

ФОТО: Miks Dūcis, Degpunktā