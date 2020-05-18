Пн, 18.05.2020
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Фото ⟩ ДТП с участием трех авто в Пардаугаве: машина пожарных врезалась в стену здания
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Место ДТП

ФОТО: Miks Dūcis, Degpunktā

В понедельник, 18 мая, в Риге, в Пардаугаве, в результате ДТП в стену здания врезался автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Эту информацию агентству LETA подтвердили как в VUGD, так и в Госполиции. 

Автомобиль VUGD со включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками ехал на вызов на улицу Калнциема, где в одноэтажном доме горел холодильник и стена. 

На перекрестке улиц Калнциема и Апузес произошло ДТП с участием трех автомобилей - оперативного транспортного средства и двух легковушек. В результате ДТП оперативный транспорт въехал в здание, расположенное рядом с проезжей частью. 

Галерея: Фотографии с места ДТП

При ДТП пострадали трое, из них двое - пожарные. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала LETA, что трое пострадавших с относительно легкими травмами были доставлены в больницу для получения дальнейшей медицинской помощи. 

Для тушения пожара была отправлена другая команда спасателей. Для оценки ущерба зданию была привлечена Рижская строительная управа. Стройинспектор пришел к заключению, что у здания локальные повреждения площадью четыре кв. м и повреждения фасада площадью 15 кв. м. Здание можно продолжать эксплуатировать, эвакуация людей не потребовалась. 

После ДТП на место происшествия также прибыл микроавтобус VUGD, а проезжающий мимо автобус Rīgas satiksme снес ему зеркало, сообщила LETA. 

Причина аварии выясняется. На место ДТП прибыла и полиция для регулировки транспортного движения. 

ФОТО: Miks Dūcis, Degpunktā

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