В июле Finnair возобновит полеты в десятки пунктов назначения, в том числе в Ригу

"На европейских маршрутах Finnair сконцентрируется на самых важных центрах", - говорится в сообщении авиакомпании.

В июле возобновятся рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Цюрих, Дюссельдорф, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Гамбург, Копенгаген, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллинн, Вильнюс, Вену и Женеву.

В августе Finnair планирует возобновить рейсы в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву.

В июле планируется возобновить также дальние рейсы в Азию - Пекин, Шанхай, Гонконг, Сеул, Сингапур, Бангкок и три пункта назначения в Японии - токийский аэропорт Нарита, Осаку и Нагою.

В августе Finnair планирует возобновить полеты в Дели. Также в августе планируется возобновить полеты в Нью-Йорк, а в ноябре - в токийский аэропорт Ханэда.