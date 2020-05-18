Вт, 19.05.2020
Не слез, нет эмоций, пустота. Это от шока, страха и отчаяния. Слишком сильный удар. Это настолько сложно принять, что даже слезы не текут. Лайла Лагановска, акушерка Роддома, о мертворожденных детях

В июле Finnair возобновит полеты в десятки пунктов назначения, в том числе в Ригу

Самолет Finnair. Иллюстративное фото.

ФОТО: PHIL NOBLE/REUTERS

Финская национальная авиакомпания Finnair в июле возобновит прерванные из-за пандемии нового коронавируса рейсы из Хельсинки в десятки пунктов назначения, в том числе в Ригу, сообщила в понедельник авиакомпания.

"На европейских маршрутах Finnair сконцентрируется на самых важных центрах", - говорится в сообщении авиакомпании.

В июле возобновятся рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Цюрих, Дюссельдорф, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Гамбург, Копенгаген, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллинн, Вильнюс, Вену и Женеву.

В августе Finnair планирует возобновить рейсы в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву.

В июле планируется возобновить также дальние рейсы в Азию - Пекин, Шанхай, Гонконг, Сеул, Сингапур, Бангкок и три пункта назначения в Японии - токийский аэропорт Нарита, Осаку и Нагою.

В августе Finnair планирует возобновить полеты в Дели. Также в августе планируется возобновить полеты в Нью-Йорк, а в ноябре - в токийский аэропорт Ханэда.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ