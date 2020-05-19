"Убийство чести": в Пакистане две девушки поплатились жизнью за поцелуй мужчины

Убийство чести - преступление, совершаемое родственниками девушки, навлекшей позор на свою семью. Такие случаи до сих пор нередко фиксируются в Пакистане и других мусульманских странах.

События произошли в отдаленной деревне пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Видео поцелуя было сделано еще год назад, однако в интернет попало только сейчас. На видео попало, как молодой человек целует двух девушек в губы, а третья смеется рядом с ними.

По подозрению в убийстве арестовали отца одной из жертв и брата другой. Оба признались в преступлении.

Как отмечают в CNN, за преступление такого рода подозреваемым грозит пожизненное заключение, однако, по факту убийцы могут избежать преследования в случае помилования со стороны семьи жертвы.