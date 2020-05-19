В ресторане McDonald’s установили камеры. Теперь каждый может увидеть, что происходит на кухне

В России Макдоналдс запустил онлайн-трансляцию с производства. Теперь в режиме реального времени каждый может наблюдать, соблюдает ли компания меры безопасности и являются ли используемые ингредиенты качественными.
"Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость и приглашаем всех на кухню "Макдоналдс онлайн", - рассказала Ирина Коршунова, директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития McDonald’s в России.
Онлайн-камеры позволяют отследить каждый этап создания блюд: от обжарки котлеты и приготовления картошки фри до добавления в бургер сыра и соуса.
Посмотреть трансляцию можно здесь.
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