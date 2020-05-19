В ресторане McDonald’s установили камеры. Теперь каждый может увидеть, что происходит на кухне

"Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость и приглашаем всех на кухню "Макдоналдс онлайн", - рассказала Ирина Коршунова, директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития McDonald’s в России.