Вт, 19.05.2020
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В ресторане McDonald’s установили камеры. Теперь каждый может увидеть, что происходит на кухне

ФОТО: mcdonalds.ru/kitchenonline

В России Макдоналдс запустил онлайн-трансляцию с производства. Теперь в режиме реального времени каждый может наблюдать, соблюдает ли компания меры безопасности и являются ли используемые ингредиенты качественными.

"Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость и приглашаем всех на кухню "Макдоналдс онлайн", - рассказала Ирина Коршунова, директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития McDonald’s в России.

Онлайн-камеры позволяют отследить каждый этап создания блюд: от обжарки котлеты и приготовления картошки фри до добавления в бургер сыра и соуса. 

Посмотреть трансляцию можно здесь.

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