Уголовное дело о "командировках" мэра Юрмалы Труксниса передано в суд

Прокурор приняла решение передать в суд уголовное дело по обвинению двух лиц в подделке документов, а также их использовании группой лиц по предварительному сговору.

Согласно обвинительному заключению, чтобы скрыть свое неоправданное отсутствие на работе, Трукснис договорился с руководителем своего офиса Ингридой Вилкасе о том, что она сделает приказ о командировке, в котором будет записана ложная информация.

Этот документ Трукснис использовал для того, чтобы оправдать свое отсутствие на рабочем месте. Поддельный документ был подан в бухгалтерию.

Ранее в рамках того же уголовного дела оценивалась и возможная уголовная ответственность в незаконном финансировании партии No sirds Latvijai и ZZS, к которому принадлежит мэр Юрмалы - инкриминируемые ему эпизоды датированы периодом перед муниципальными выборами 3 июня 2017 года. Решение о возобновлении этого уголовного процесса было принято осенью 2019 года.