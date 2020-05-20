Пьяный водитель разбил машину и скрылся: пострадавшая не может получить компенсацию

Гунита помнит, что мужчина спросил, не здесь ли живет Инга. Когда женщина поняла, что собеседник пьян, она постаралась поскорее закончить разговор, после чего мужчина развернулся, сел в автомобиль, включил заднюю скорость и врезался в машину женщины. После столкновения пострадала не только задняя часть автомобиля Toyota Гуниты, но и передняя - машина стояла прямо около лестницы.

"Понял, что разбил мою машину и скрылся", - передаче Bez Tabu рассказала Гунита.

Гунита запомнила регистрационный номер машины, поэтому полиции быстро удалось найти ее владельца. Однако появились новые сложности.

"Хозяин машины продал свой автомобиль без документов. Новый владелец является пользователем. В свою очередь виноватый водитель взял машину у пользователя, побил и оставил во дворе", - поделилась женщина.

Гунита подала заявление на компенсацию в страховую компанию. Прошло больше месяца, но оно все еще не подтверждено. Чтобы узнать причины, женщина связалась как со страховщиками, так и с полицией.

ФОТО: Кадр передачи Bez tabu

"Звонила страховщикам, они сказали, что не получили от полиции протокол. Сказали звонить в полицию. Звоню в полицию, спрашиваю, что с моим делом. Они сказали, что мне никакую информацию предоставить не могут, и что страховщик сам должен запрашивать этот протокол. Сейчас я не перепутье - не знаю, подтвердят ли мое дело, и что будет, если виновного не найдут", - говорит Гунита.

Представитель Госполиции Роберт Крауклис объяснил журналистам Bez Tabu, что в связи с существующим порядком, пострадавший должен уведомить о произошедшем своего страховщика, после чего компания обращается в полицию.

В конкретном случае запрос от страховщика получен не был.

Оказалось, это не первый раз, когда страховая компания медлит с выплатой компенсации. В интернете можно найти бесчисленное количество отзывов от недовольных клиентов, которые делятся своим опытом.

"Полиция приняла решение завести административное дело. Пока нет окончательного решения о том, что что-то доказано, найден ли виновник и осужден ли владелец за то, что не сообщил информацию о водителе. Окончательного решения нет. Поэтому страховщик боится платить - вина его клиента полностью не доказана", - ситуацию прокомментировал Юрис Стенгревич, представитель Латвийского Бюро автостраховщиков (LTAB).

"Я думаю, что можно, например, принести страховщику из полиции эти бумаги, если она хочет как-то ускорить процесс. Страховщику я посоветовал бы активней поработать со своим клиентом", - добавил Стенгревич.

Видео: Сюжет Bez Tabu (на латышском языке)