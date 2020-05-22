Пт, 22.05.2020
Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис. Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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Храните продукты на холодильнике? От этой привычки быстрее нужно отказываться!

ФОТО: Depositphotos

Стоит признать, что большинству из нас действительно не хватает просторной кухни, чтобы было больше места, где можно хранить продукты и предметы, необходимые для готовки. Место мы находим на столе, полках и даже на холодильнике. Но разумно ли это? 

Если вы из тех, кто хранит некоторые продукты, например, фрукты и хлеб, на холодильнике, то портал Food in my room советует срочно отказаться от этой привычки. По трем причинам: 

  1. Холодильник выделяет тепло, которое поднимается вверх (также как тепло плиты), потому продукты могут быстрее портиться. 
  2. Это место, где скапливается пыль, а также могут размножаться бактерии. 
  3. Можно получить травмы, поставив что-то нестабильное на поверхность холодильника. 

Фрукты лучше держите на столе, а хлебобулочные изделия стоит хранить в темном и сухом месте! 

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