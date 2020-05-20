"Теперь больше американцев найдут Украину на карте". Зеленский о скандале и импичменте Трампа

Зеленский пишет, что после убедительной победы на выборах его команда смотрела в будущее с оптимистичными ожиданиями. Однако первый год президентства прошел не так, как планировалось.

"Помните импичмент президента Трампа? Большую часть времени в развлекательном бизнесе я гнался за высокими рейтингами, но понадобился всего лишь один телефонный звонок, чтобы стать по-настоящему знаменитым", - пошутил Зеленский.

"Сага об импичменте была для меня неудобной. Она отвлекла внимание американцев и всего мира от самых важных для Украины вопросов и превратила нашу страну в историю о президенте Трампе", - добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года Палата представителей США начала процесс импичмента Трампа за злоупотребление властью и создание помех для Конгресса.

Справка: Основываясь на жалобе заявителя и последующей обнародованной стенограмме телефонного разговора с Зеленским, Палата представителей признала его виновным в попытке использовать военную помощь Украине в качестве средства давления на Зеленского с целью начать расследование в отношении политического конкурента Трампа Джо Байдена. Однако контролируемый республиканцами Сенат проголосовал против отстранения Трампа от должности. В США процедуру импичмента прошли три президента: Эндрю Джонсон, Билл Клинтон и Дональд Трамп. Ни один из них не был отстранен от должности.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на прозвучавшие в публичной сфере различные слухи и теории, Украина по-прежнему - хороший друг и партнер Соединенных Штатов:

"Мы получили военную помощь, необходимую для продолжения обеспечения независимости нашей страны".

"Один положительный момент от этого скандала: я убежден, что теперь гораздо больше американцев и западноевропейцев смогут найти Украину на карте!" - добавил он.

Говоря о проблемах, унаследованных правительством Зеленского от предыдущих глав Украины, он указал на пророссийские сепаратистские регионы на востоке страны, где из-за боевых действий миллионы потеряли свои дома, несколько десятков тысяч были тяжело ранены и около 14 000 были убиты.

Напомним, одним из важнейших предвыборных обещаний Зеленского было прекращение войны на Донбассе.

Он подчеркнул, что "дипломатия и диалог - это единственные возможности" урегулирования этой ситуации, и поэтому он в качестве приоритета выдвинул встречу за столом переговоров с Германией, Францией и Россией. В течение года ему удалось вернуть три задержанных Россией корабля и 24 моряка, а также произвести обмен пленными, в результате которого домой вернулся 131 украинец.

"Но война в Украине все еще является угрозой европейской безопасности и стабильности. Нам все еще понадобится помощь союзников, чтобы положить этому конец", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский признает, что в марте этого года появился еще один крупномасштабный кризис: пандемия Covid-19. В Украине подтверждено более 19 000 случаев и почти 600 смертей. Пандемия заставила страны всего мира сосредоточиться на вопросах внутренней политики, но для решения трансграничных проблем по-прежнему необходимо международное сотрудничество.

В годовщину своей инаугурации Зеленский допустил возможность баллотироваться на второй срок президентства, хотя ранее он говорил, что не собирается баллотироваться снова.