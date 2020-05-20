"Там была кровать мамы". Жительница пострадавшей квартиры о ЧП в Кенгарагсе

Жительница этой квартиры рассказала, что троллейбус въехал в то место, в котором располагалась кровать ее матери.

К счастью, в момент трагедии в комнате никого не было.

Она также добавила, что оставаться в квартире им не запретили, а дыру временно предложили закрыть пленкой.

Представитель Рижской строительной управы в свою очередь рассказал, что здание осмотрел стройинтпектор и никаких трещин в конструкции он не обнаружил. Такой угрозы, чтобы требовалась эвакуация жителей, не констатировано.

Ранее представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что площадь дыры в стене здания, в которое въехал троллейбус, составила около двух кв.м.

Видео: Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор

Видео предоставил Jānis Sinamknir

Как сообщалось ранее, около 17:25 полиция получила вызов на перекресток улиц Прушу и Булту, где произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля Mercedes-Benz. В результате столкновения троллейбус съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома, повредив ее. В больницу были доставлены шесть пострадавших человек с травмами средней тяжести.