"Там была кровать мамы". Жительница пострадавшей квартиры о ЧП в Кенгарагсе

Троллейбус, въехавший в стену пятиэтажного здания, выбил дыру в одной из квартир первого этажа, с места событий сообщила LETA.
Жительница этой квартиры рассказала, что троллейбус въехал в то место, в котором располагалась кровать ее матери.
К счастью, в момент трагедии в комнате никого не было.
Она также добавила, что оставаться в квартире им не запретили, а дыру временно предложили закрыть пленкой.
Представитель Рижской строительной управы в свою очередь рассказал, что здание осмотрел стройинтпектор и никаких трещин в конструкции он не обнаружил. Такой угрозы, чтобы требовалась эвакуация жителей, не констатировано.
Ранее представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что площадь дыры в стене здания, в которое въехал троллейбус, составила около двух кв.м.
Видео: Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор
Видео предоставил Jānis Sinamknir
Как сообщалось ранее, около 17:25 полиция получила вызов на перекресток улиц Прушу и Булту, где произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля Mercedes-Benz. В результате столкновения троллейбус съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома, повредив ее. В больницу были доставлены шесть пострадавших человек с травмами средней тяжести.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!