В Кенгарагсе троллейбус въехал в жилой дом. Есть пострадавшие
В среду, 20 мая, в Кенгарагсе 15-й троллейбус въехал в жилой дом. Случившееся RUS.TVNET подтвердила представитель Rīgas Satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Она воздержалась от комментария касательно деталей происшествия. Известно, что троллейбус ехал по улице Прушу, а с улицы Булту вывернул легковой автомобиль.
Как развивались события дальше и почему общественный транспорт въехал в жилой дом, предстоит выяснить полиции, сказала она.
По ее словам, есть семь пострадавших, на место прибыли все оперативные службы - полиция, пожарные и медики.
Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила, что стражи порядка получили вызов на перекресток улиц Прушу и Булту в 17.25. Сообщалось, что произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля марки Mercedes-Benz.
В результате ДТП троллейбус съехал с проезжей части и въехал в стену жилого дома, повредив ее.
Гравите также сообщила о семи пострадавших. Пострадали как те, кто был в общественном транспорте, так и те, кто были в легковом автомобиле.
Позднее представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Скуйиня сообщила, что после столкновения легковой автомашины и троллейбуса в больницу были доставлены шесть человек с травмами средней тяжести.
Один человек от помощи отказался. На месте работали семь бригад медиков.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что площадь дыры в стене здания, в которое въехал троллейбус, составила около двух кв.м. Для оценки безопасности здания на место ЧП прибыл строительный инженер.
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