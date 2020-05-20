В Кенгарагсе троллейбус въехал в жилой дом. Есть пострадавшие

ФОТО: Facebook

Она воздержалась от комментария касательно деталей происшествия. Известно, что троллейбус ехал по улице Прушу, а с улицы Булту вывернул легковой автомобиль.

Как развивались события дальше и почему общественный транспорт въехал в жилой дом, предстоит выяснить полиции, сказала она.

По ее словам, есть семь пострадавших, на место прибыли все оперативные службы - полиция, пожарные и медики.

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила, что стражи порядка получили вызов на перекресток улиц Прушу и Булту в 17.25. Сообщалось, что произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля марки Mercedes-Benz.

В результате ДТП троллейбус съехал с проезжей части и въехал в стену жилого дома, повредив ее.

Гравите также сообщила о семи пострадавших. Пострадали как те, кто был в общественном транспорте, так и те, кто были в легковом автомобиле.

Позднее представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Скуйиня сообщила, что после столкновения легковой автомашины и троллейбуса в больницу были доставлены шесть человек с травмами средней тяжести.

Один человек от помощи отказался. На месте работали семь бригад медиков.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что площадь дыры в стене здания, в которое въехал троллейбус, составила около двух кв.м. Для оценки безопасности здания на место ЧП прибыл строительный инженер.

ФОТО: Facebook

ФОТО: Виктория Бурнова/Facebook

ФОТО: Виктория Бурнова/Facebook