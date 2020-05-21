Эссенции, сыворотки, маски… Как выбрать наиболее подходящие средства для ухода за кожей?

Объясняет консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталья Гаврильченко.

Консультант по уходу за красотой поясняет, что ассортимент дерматологической косметики очень широк. В продаже имеются различные сыворотки, а также ампулы и эссенции. В этих продуктах содержится намного больше активных ингредиентов, а их концентрация гораздо выше, поэтому и эффект намного сильнее.

Однако, чтобы выбрать наиболее подходящее средство для ухода за кожей, сначала нужно понять, каковы тип и состояние вашей кожи, какая проблема вас беспокоит. Также важно выяснить, для каких целей применяются различные средства - что они могут дать нашей коже и в каких случаях их нужно использовать. Когда эти параметры ясны, мы можем подобрать для себя наиболее подходящие средства.

Эссенции для уходя за кожей

По своей консистенции эссенция немного гуще тоника, она впитывается глубоко в кожу и обладает длительным увлажняющим эффектом. Эссенция наносится не на ватный тампон, а на руки и затем на очищенную кожу лица. Она предназначена для уставшей кожи, так как возвращает ей сияние и восстанавливает текстуру, а также превосходно увлажняет кожу.

Чаще всего эссенции применяются для усталой, сухой кожи. Они хорошо помогают также в тех случаях, когда человек работает на кухне (поваром, кондитером) либо во время повседневной работы на кожу воздействуют другие раздражители, например, фен у парикмахеров или работа в ночную смену. Эссенции применяют, чтобы максимально увлажнить кожу и сохранить ее влажной как можно дольше.

Сыворотки

В сыворотках содержится до 85% активных веществ. Их рекомендуется применять курсами и регулярно, например, повторять курс раз в три месяца. Однако не все сыворотки используются сами по себе. Для многих из них требуется также крем, который наносится на сыворотку для получения максимального эффекта. Сыворотки обладают сильным увлажняющим эффектом, так как содержащиеся в них витамины и растительные экстракты обильно питают кожу и создают идеальную среду для восстановления кожи, делая ее красивой и здоровой.

Ампулы

Ампулы для ухода за кожей - это очень концентрированное средство, и после того, как ампула открыта, ее содержимое нужно быстро использовать. Поэтому для этих средств выбрана именно такая форма. Ампулы предназначаются для решения конкретных кожных проблем, например, увеличенные поры, морщины, недостаточная эластичность, для восстановления кожи и других.

Ампулы бывают очень разными, поэтому при их использовании всегда нужно следовать рекомендациям производителя. Например, ампулы с витамином C можно применять как утром, так и вечером, а с витамином A – только вечером. Для усиления эффекта витамина C, если ампулу применяют вечером, на нее можно нанести также увлажняющую маску – тогда эффект будет намного сильнее. Применяя ампулы с витамином A, важно помнить, что их можно использовать только в осенне-зимний период, чтобы не способствовать гиперпигментации кожи.

Содержимое ампулы наносится на кожу легкими движениями пальцев, а после применения ампулы не забудьте нанести крем с защитным фильтром.

Не забывайте об основных правилах ежедневного ухода за кожей!

Помните, что для красоты очень важен ежедневный уход! Любую кожу нужно очищать два раза в день - утром и вечером, а раз в неделю производить ее глубокую очистку (с помощью скраба или пилинга). После глубокой очистки рекомендуется нанести на кожу увлажняющую маску. Так эффект будет намного сильнее!

Выбирая маски, помните, что увлажнение кожи важно в любом возрасте! Если же вы хотите получить дополнительный эффект, то ищите средства, содержащие пептиды!

Обратите внимание на качество!

В продаже имеется очень широкий ассортимент косметики, но нужно учитывать, что не все средства одинаково качественны и эффективны. Производители продаваемой в аптеках дермокосметики очень тщательно подбирают ингредиенты для своей продукции. Эти средства содержат термальную воду, которая укрепляет кожу, помогают защитить ее и сохранить здоровой. Также важно, что эффективность этих средств проверена и доказана в ходе исследований. Поэтому для ухода за кожей врачи-дерматологи предлагают использовать именно эту продукцию.