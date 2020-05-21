Otrā elpa: во время ЧС люди стали жертвовать больше одежды

Изоляцию во время эпидемии многие латвийцы используют для дел, которые давно откладывали, в том числе ревизии в шкафах с одеждой. Одежду и обувь в хорошем состоянии можно сдать в пункты сбора пожертвований, откуда ненужные вещи передаются на переработку или благотворительность, напоминает журнал Ir.
В магазинах фонда Otrā elpa и контейнерах для пожертвований в супермаркетах Alfa и Mols с конца апреля объемы пожертвованной одежды выросли примерно на 20%.
"Чувствуется, что люди сидят дома и перебирают свои шкафы", - говорит менеджер по продажам Otrā elpa Элеонора Бержинска.
В Латвии текстильные отходы составляют до 5% всех отходов домохозяйств, в год это около 30 тысяч тонн, свидетельствуют данные организации Latvijas Zaļais punkts.
Пока большинство этих отходов оседает на полигонах, потому что в стране нет единой системы сортировки текстиля. В настоящее время только жители Риги и отдельных регионов возле столицы могут сдать ненужную одежду в специальные контейнеры.
Однако до 2025 года систему сортировки текстильных отходов должна будет ввести и Латвия, так как это предусмотрено общими обязательствами стран ЕС.
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