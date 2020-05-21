Otrā elpa: во время ЧС люди стали жертвовать больше одежды

В магазинах фонда Otrā elpa и контейнерах для пожертвований в супермаркетах Alfa и Mols с конца апреля объемы пожертвованной одежды выросли примерно на 20%.

"Чувствуется, что люди сидят дома и перебирают свои шкафы", - говорит менеджер по продажам Otrā elpa Элеонора Бержинска.

В Латвии текстильные отходы составляют до 5% всех отходов домохозяйств, в год это около 30 тысяч тонн, свидетельствуют данные организации Latvijas Zaļais punkts.

Пока большинство этих отходов оседает на полигонах, потому что в стране нет единой системы сортировки текстиля. В настоящее время только жители Риги и отдельных регионов возле столицы могут сдать ненужную одежду в специальные контейнеры.

Однако до 2025 года систему сортировки текстильных отходов должна будет ввести и Латвия, так как это предусмотрено общими обязательствами стран ЕС.