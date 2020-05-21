Катастрофа предотвращена. Завершился проект санации гудронного пруда в Инчукалнсе

Гудрон извлечен и устранена утечка ядовитых веществ. Глава правления компании Eko Osta Андрей Лашков считает, что этот проект один из самых серьезных и технически сложных в Балтии.

Проект санации начался в 2008 году, и ввиду различных сложностей его удалось завершить лишь этой весной. Проект был разделен на три этапа.

Опасные отходы находились под землей, и с каждым годом площадь расширялась и устремлялась в сторону реки Гауйи.

"Жители смогут ходить в лес по грибы, наслаждаться природой, приведенной в порядок окружающей средой, и больше не будет этого запаха", - сказал глава краевой Инчукалнской думы Айвар Наливайко.

На данный момент проведена санация Северного пруда, продолжаются работы на Южном - их планируют завершить в ближайшие два года.

Как известно, в феврале 2018 года Государственная служба окружающей среды заключила новый договор о санации Инчукалнсских гудронных прудов с Inčukalns Eko на сумму 26,6 млн евро. В Inčukalns Eko входят предприятия VentEko, Eko Osta и АО BAO.

Видео: Cюжет TV3 о санации гудронных прудов