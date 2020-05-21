Чт, 21.05.2020
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Катастрофа предотвращена. Завершился проект санации гудронного пруда в Инчукалнсе

ФОТО: скриншот видео

В Латвии предотвращена возможность экологической катастрофы - наконец в порядок приведен Северный гудронный пруд в Инчукалнcском крае, за которым будут наблюдать следующие 30 лет, сообщает программа 900 sekundes телеканала TV3. 

Гудрон извлечен и устранена утечка ядовитых веществ. Глава правления компании Eko Osta Андрей Лашков считает, что этот проект один из самых серьезных и технически сложных в Балтии. 

Проект санации начался в 2008 году, и ввиду различных сложностей его удалось завершить лишь этой весной. Проект был разделен на три этапа. 

Опасные отходы находились под землей, и с каждым годом площадь расширялась и устремлялась в сторону реки Гауйи. 

"Жители смогут ходить в лес по грибы, наслаждаться природой, приведенной в порядок окружающей средой, и больше не будет этого запаха", - сказал глава краевой Инчукалнской думы Айвар Наливайко. 

На данный момент проведена санация Северного пруда, продолжаются работы на Южном - их планируют завершить в ближайшие два года. 

Как известно, в  феврале 2018 года Государственная служба окружающей среды заключила новый договор о санации Инчукалнсских гудронных прудов с Inčukalns Eko на сумму 26,6 млн евро. В Inčukalns Eko  входят предприятия VentEko, Eko Osta и АО BAO.

Видео: Cюжет TV3 о санации гудронных прудов 

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