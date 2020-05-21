Была ли еда съедобной? А повара на площадке были настоящие? Секреты сериала "Кухня"

Этот сериал завоевал любовь зрителей не только в России, но и за ее пределами, в том числе - в Латвии.

Кухня для профессионалов

Поклонников сериала больше всего интересуют три вещи: кто готовил, можно ли было это есть и сколько еды пришлось закупать? Но для начала портал рассказывает о самой кухне. Профессиональные рестораторы и повара дают высокие оценки этой "кухне", которая, как оказалось, была выстроена в павильоне сериала, съемочная группа разрабатывала ее "под себя". Конструкция должна была просматриваться полностью с любого угла - для удобства съемок.

Настоящие повара

А что с самой едой? Продукты закупались в огромных объемах, нередко - до 30 килограммов в день. На кухне находились две рабочие плиты с восемью конфорками каждая, а также два гриля. Чтобы создать вид настоящего ресторана, повара (профессионалы, а не актеры) каждый день готовили в среднем 30-40 блюд. Во время сериала приготовленную еду можно видеть на различных поверхностях, на подносах у официантов, а также на столах посетителей.

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7 шеф-поваров

Буйабес, индейку по‑дижонски, рулет из оленины с грецким орехом и соусом Валуа, консоме с яйцом по‑парижски и подобные закуски и блюда готовили профессиональные шеф-повара. Всего их было семь. Они не просто создавали кулинарные шедевры для съемок, но и давали заснять свои руки в процессе готовки, когда в кадре должен был появиться какой-то сложный профессиональный трюк, который умеет делать только повар.

Блинчики с машинным маслом

Несмотря на все вышеперечисленное, не все блюда были годны для того, чтобы их есть. Некоторые из блюд по несколько раз замораживались и разогревались, попросту теряя свои вкусовые свойства. Помимо этого, для эффектных съемок не раз был приглашен фуд-стилист.

Он поливал ароматные оладушки машинным маслом вместо жидкого меда, лакировал женским лаком для волос зелень - для свежести и блеска, натирал гуталином ребрышки, а также прижигал их паяльником. И все этого для того, чтобы создать аппетитный вид блюд.

Рыбный запах

Бывало и так, что некоторые продукты могли создать проблемы. Например, в серии, где все искали бриллианты в сибасах, было закуплено не менее 15 килограммов этой рыбы. К концу дня рыба начала давать специфический запах. Павильон после съемок, конечно, прибрали, но запах не уходил еще долгое время.

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Шеф-повар Виктор Баринов

Его роль играет Дмитрий Назаров, который хорошо знаком многим почитателям кулинарии. Мужчине успешно удалось объединить в себе профессии актера и профессионального повара!