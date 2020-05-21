Небольшая терраса: 4 идеи к осуществлению

Оазис спокойствия

Терраса - идеальное место, чтобы выпить кофе с утра, принять солнечные ванны или просто отдохнуть с книжкой в руках. Для того, чтобы терраса могла олицетворять функциональность и отдых, дизайнер советует выбирать продуманную мебель.

"Стулья с регулируемой спинкой подойдут и для отдыха и для посиделок за столом. В случае необходимости стулья можно сложить и на террасе освободиться место для утренней йоги", - советует дизайнер Дариус Римкус.

Даже небольшую и старую террасу можно превратить в уютное место - с помощью текстиля и освещения.

"LED гирлянды на солнечных батарейках, напольные и подвесные светильники - устойчивое решение, которое обойдется всего в несколько евро, но прослужат вам долго. Гирлянды и светильники можно повесить на дерево, или закрепить на стене. LED свечи создадут романтичную атмосферу и при этом совершенно безопасны", - говорит Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер советует использовать текстиль, если хочется быстрых и приятных перемен. Выберете подушку, сидушки для мебели подходящих цветов, стоит обратить внимание и на ковёр для террас и балконов, он создаст уютную ощущение и прост в уходе.

Обеденная зона

ФОТО: Пресс-фото

Одно из самых больших удовольствий в теплое время года - это обеда на свежем воздухе. Дизайнер обращает внимание, что на террасе можно создать мини-кухню или обеденную зону. Главное здесь выбрать складную мебель.

"Складная мебель - конёк садовой мебели, экономия места, и цена всего несколько евро. Складные стулья можно повесить на стену. А раздвижной стол поможет усадить за обедом большую семью", - говорит дизайнер. Незаменимая вещь для обедов на свежем воздухе, по его мнению - тележка, которая может служить сервировочным столиком, или столешницей для приготовления еды.

Важно выбирать мебель для улицы и меняющейся погоды, ведь даже на балконе не всякая мебель выдержит перепады температуры, влажность и прямые солнечные лучи.

Сад на террасе

ФОТО: Пресс-фото

По словам дизайнера, даже самая маленькая терраса, может стать мини-садом для выращивания свежей зелени. Вы не только создадите красивую зелень на террасе, но и сделаете шаг на встречу более устойчивой жизни. Практичный совет - используйте стены, вместо расставления горшков на полу, здесь незаменимыми помощниками станут стеллажи и полки для сада.

"Стеллажи для сада стоят всего около 10 евро, на них можно удобно расставить горшки и коробки. С помощью настенных панелей можно создать вертикальные сады с полками. Травы можно выращивать в горшках, которые можно повесить на рейку. Если беспокоитесь, что на улице слишком прохладно, можно воспользоваться стеллажами со специальными чехлами, это станет теплицей для ваших цветов", - говорит Римкус.

Детский уголок

Террасу можно преобразовать в детский уголок. Здесь должно все быть безопасным и практичным.

"Некоторую мебель можно использовать, как дома, так и на улице. Она подойдёт для детских чаепитий, уроков рисования или полноценного обеда за собственным столом. Мебель легкая, но крепкая, и малыш сможет самостоятельно перенести стул, если захочет. Для большей устойчивости можно использовать ковер для улицы", - советует дизайнер.

Ящики и корзинки помогут перемещать детские игрушки из дома в сад и обратно. Прозрачные контейнеры всего за пару евро помогут быстро найти необходимую машинку или куклу, и при этом защитят игрушки от влаги и грязи.