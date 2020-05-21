Чт, 21.05.2020
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Татьяна Навка вылечилась от Covid-19, пресс-секретарь Путина Песков остается в больнице

ФОТО: AP/Scanpix

Фигуристку и супругу пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяну Навку выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса. Об этом сообщает Interfax. 

Песков, по словам фигуристки, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.

Напомним, 12 мая стало известно, что коронавирусом заразились Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними "все в порядке". Спустя некоторое время он дал небольшое интервью изданию "Коммерсант".

По словам пресс-секретаря Путина,  врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм", - поделился он.

На вопрос о методе лечения Песков ответил, что врачи знают, что делают. 

Навка предполагает, что заразилась от супруга, который "принес" коронавирус с работы. Песков сказал, что один из его коллег заболел 1 мая.

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