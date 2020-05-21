Татьяна Навка вылечилась от Covid-19, пресс-секретарь Путина Песков остается в больнице

Песков, по словам фигуристки, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.

Напомним, 12 мая стало известно, что коронавирусом заразились Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними "все в порядке". Спустя некоторое время он дал небольшое интервью изданию "Коммерсант".

По словам пресс-секретаря Путина, врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм", - поделился он.

На вопрос о методе лечения Песков ответил, что врачи знают, что делают.

Навка предполагает, что заразилась от супруга, который "принес" коронавирус с работы. Песков сказал, что один из его коллег заболел 1 мая.