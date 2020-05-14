"Легкие пожирает не вирус, а мой организм". Пресс-секретарь Путина с Covid-19 о самочувствии

По словам Пескова, сначала заболел один из его коллег, и с 1 мая ему пришлось находиться на режиме самоизоляции.

Представитель Кремля рассказал, что в первый день после обнаружения коронавируса не было никаких симптомов болезни, затем повысилась температура.

"И ломало. И Таню (жена Пескова Татьяна Навка) стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью", - сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, ему диагностировали двустороннюю пневмонию. "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм", - поделился он.

а вопрос о тактике лечения Песков ответил, что врачи знают, что делают. «Там полная взаимовыручка в плане обмена технологиями, протоколами лечения. Этим занимаются очень знающие люди», — добавил он.

Напомним, 12 мая стало известно, что коронавирусом заразились Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними "все в порядке".