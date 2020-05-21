Инспекция запретила еще одно средство для дезинфекции. Не пользуйтесь им, если оно у вас есть

Инспекция здравоохранения сообщает, что чистящее средство на основе спирта Holger’s Professional spiritinis valiklis для ограничения Covid-19 нельзя использовать ни для дезинфекции рук, ни для дезинфекции поверхностей.
В результате лабораторных проверок удалось установить, что концентрации этанола в нем недостаточно для того, чтобы уничтожить вирус.
Инспекция запретила продажу чистящего средства Holger’s Professional spiritinis valiklis (5000 мл, номер партии: 2020-03-1, срок годности до 11 марта 2022, штрих-код - 5425032886111) для нужд дезинфекции.
Инспекция призывает потребителей и распространителей не использовать изображенное на фотографии средство.
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