Чт, 21.05.2020
Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис.
Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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Инспекция запретила еще одно средство для дезинфекции. Не пользуйтесь им, если оно у вас есть

ФОТО: Veselības inspekcija

Инспекция здравоохранения сообщает, что чистящее средство на основе спирта Holger’s Professional spiritinis valiklis для ограничения Covid-19 нельзя использовать ни для дезинфекции рук, ни для дезинфекции поверхностей.

В результате лабораторных проверок удалось установить, что концентрации этанола в нем недостаточно для того, чтобы уничтожить вирус.

Инспекция запретила продажу чистящего средства Holger’s Professional spiritinis valiklis (5000 мл, номер партии: 2020-03-1, срок годности до 11 марта 2022, штрих-код  - 5425032886111) для нужд дезинфекции. 

Инспекция призывает потребителей и распространителей не использовать изображенное на фотографии средство.

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