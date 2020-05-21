У Рамзана Кадырова заподозрили Covid-19

По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад.

Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.

О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает Interfax со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.