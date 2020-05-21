У Рамзана Кадырова заподозрили Covid-19

У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Baza.
По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад.
Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.
О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает Interfax со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!