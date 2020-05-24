Зачем в квартирах советских домов, построенных при Хрущеве, в уборной было окно, которое выходило на кухню? Почему в большинстве квартир такого типа комнаты - проходные? Почему инженеры и архитекторы в 50-х решили строить именно пятиэтажки? Читайте рассказ RUS.TVNET о хрущевках - советском наследии, и вы не только получите ответы на эти вопросы, но и узнаете о других тайнах жилых зданий, построенных в советское время.