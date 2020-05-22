Пт, 22.05.2020
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Главный эпидемиолог Европы: вторая волна Covid-19 будет, вопрос - когда

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Fernando Llano / AP

Директор Европейского Центра профилактики и контроля заболевание (ЕЦПКЗ) Андреа Аммон предупреждает: после снятия ограничений в Европе может быть вторая волна коронавируса. 

По словам Аммон, вопрос не в том, будет ли вторая волна, а в том, когда и каких масштабов. 

Андреа Аммон

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

В интервью изданию The Guardian Аммон рассказала, что статистика не очень радует - от 85 до 90 процентов европейцев не имеют устойчивости к Covid-19. 

"Вирус вокруг нас, и циркулирует больше, чем в январе или феврале", - сказала она.

"Я не хочу рисовать картины конца света, но мы должны быть реалистами. Сейчас не время для полной релаксации", - указала Аммон. 

Оптимизма относительно исчезновения вируса у нее нет. "Кажется, он очень хорошо адаптировался к людям", - сказала Аммон. 

В Европе зарегистрировано порядка двух миллионов случаев Covid-19 и 170 тысяч смертей. Больше всего пострадали такие страны как Великобритания, Италия, Испания и Франция. 

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