Пт, 22.05.2020
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5 возможных причин, почему вы все равно поправляетесь

ФОТО: unsplash.com/Siora Photography

Наверно, многим знакома ситуация, когда и питание правильное, и тренировки присутствуют, а лишний вес - не уходит, а иногда даже приходит. Как оказалось, у этого может быть несколько очень даже ясных причин. Harper’s Bazaar рассказывает о пяти самых распространенных.

Порции больше, чем кажется

Даже очень хороший глазомер иногда может подводить. Можно попробовать взвесить еду перед тем, как ее есть: наверняка, вы сильно удивитесь. Как вариант для похудения: можно использовать посуду меньшей глубины и диаметра, а половину порции могут составлять свежие овощи. 

Вы забываете о калорийности

Когда мы едим так называемую "здоровую пищу", то нам кажется, что ничего кроме пользы она принести не может. Но действительно полезные продукты (например, авокадо, лосось и орехи) - весьма калорийны. Они обязательно должны быть включены в ваш рацион, однако - в строго ограниченных количествах. 

Вы отвлекаетесь во время приема пищи

Процесс употребления пищи должен быть самостоятельным. Лучше не совмещать завтрак с просмотром ленты в соцсетях или видеороликов. Это - путь к перееданию.

Вы много нервничаете

Когда вы волнуетесь и нервничаете, в кровь в большом количестве выбрасываются гормоны грелин и кортизол, которые делаю чувство голода сильнее, а также не дают почувствовать насыщение. Потому, каждый раз, когда вам захочется заесть стресс, лучше заварить себе травяной чай. Какой? Лучше проконсультироваться с фармацевтом или вашим семейным врачом. 

Вы едите в неподходящее время

Даже от "правильной" еды можно поправиться, если есть ее в неправильное время. Лучше отказаться от приема пищи за 4 часа до сна: еда не успеет хорошо перевариться, а энергия, которую вы получили из еды, за ненадобностью отправится в жировые отложения. 

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