5 возможных причин, почему вы все равно поправляетесь

Порции больше, чем кажется

Даже очень хороший глазомер иногда может подводить. Можно попробовать взвесить еду перед тем, как ее есть: наверняка, вы сильно удивитесь. Как вариант для похудения: можно использовать посуду меньшей глубины и диаметра, а половину порции могут составлять свежие овощи.

Вы забываете о калорийности

Когда мы едим так называемую "здоровую пищу", то нам кажется, что ничего кроме пользы она принести не может. Но действительно полезные продукты (например, авокадо, лосось и орехи) - весьма калорийны. Они обязательно должны быть включены в ваш рацион, однако - в строго ограниченных количествах.

Вы отвлекаетесь во время приема пищи

Процесс употребления пищи должен быть самостоятельным. Лучше не совмещать завтрак с просмотром ленты в соцсетях или видеороликов. Это - путь к перееданию.

Вы много нервничаете

Когда вы волнуетесь и нервничаете, в кровь в большом количестве выбрасываются гормоны грелин и кортизол, которые делаю чувство голода сильнее, а также не дают почувствовать насыщение. Потому, каждый раз, когда вам захочется заесть стресс, лучше заварить себе травяной чай. Какой? Лучше проконсультироваться с фармацевтом или вашим семейным врачом.

Вы едите в неподходящее время

Даже от "правильной" еды можно поправиться, если есть ее в неправильное время. Лучше отказаться от приема пищи за 4 часа до сна: еда не успеет хорошо перевариться, а энергия, которую вы получили из еды, за ненадобностью отправится в жировые отложения.