"Мне папа такую машину дал!". Сотрудники RPP поймали молодого автоугонщика

Старый VW Golf красного цвета торопливо проехал по лесной дороге. Сотрудникам Рижской муниципальной полиции (RPP) показалось странным, что автомобиль так нещадно несется по кочкам, и решили проверить в чем же дело.

Полицейские велели остановиться. Им показалось странным, что на просьбу заглушить мотор, молодой водитель использовал провода, а не ключ.

"Папа мне такую машину достал. И все", - сказал молодой человек.

Водитель дал другой техпаспорт - снова якобы от папиной машины. На вопрос, где передние регистрационные номера знаки, сказал, что с другой стороны, потому что опять же - "папа не сделал бампер".

Проверка данных показала, что красный "гольфик" находится в розыске. Его угнали. Молодого человека передали в руки Госполиции для уголовного преследования. Машину угнали у пожилого человека, которые приехал на место происшествия и очень обрадовался, что его "гольфик" вернулся.

Видео: сюжет TV3 об угоне "гольфика"