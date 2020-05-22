В Латвии приложение "Останови COVID" появится уже на следующей неделе

Не раскрывая локацию пользователя, в случае заболевания коронавирусом приложение будет информировать всех, кто был в контакте с больным в течение 15 минут.

Приложение не будет собирать GPS-данные. Телефоны, на которых оно установлено, при помощи Bluetooth будут обмениваться сигналами.

Разработчики приложения рассказали, что аналогичные приложения действуют в ряде стран мира, а также разрабатываются в Эстонии и Финляндии. Эксперты прогнозируют, что приложение поможет и дальше держать заболеваемость под контролем.

В Литве действует приложение Karantinas, через которое люди получают информацию о мерах по ограничению коронавируса. В ближайшее время будет введена и функция отслеживания контактов.