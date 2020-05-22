В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека

В авиакатастрофе в Карачи (Пакистан) выжили два человека из числа находившихся на борту. Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
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Изначально сообщалось о трех выживших, находившихся на борту, но позже в пресс-службе Минздрава страны уточнили, что только двое из выживших были пассажирами самолета. Третий оказался жителем одного из домов, на которые упал лайнер.
Выжившие были доставлены в госпитали, тяжесть полученных ими травм не уточняется. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция.
Согласно разным источникам информации в самолете находились от 98 до 107 человек.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился при заходе на посадку в Карачи. Лайнер упал на жилой район.
Галерея: Крушение самолета в Пакистане
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