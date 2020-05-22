Детская больница будет предлагать удаленные медуслуги и после окончания ЧС

Во время пандемии Covid-19 Детская больница предлагала пациентам возможность получить медицинские услуги удаленно, чтобы таким образом уменьшить влияние ограничений и очереди. Как отметила Снипе, родители пациентов эту возможность оценили положительно.

Говоря о дальнейших планах, связанных с оказанием услуг удаленно, она отметила, что первый визит все-таки должен быть очным, а повторные консультации можно организовать удаленно.

"Чтобы продолжить эту успешную практику, надеемся и на поддержку со стороны Национальной службы здравоохранения", - сказала Снипе.

Представитель Клинической университетской больницы Страдиньша Янита Вейнберга также отметила, что у удаленных услуг, безусловно, есть будущее. "Это экономит время, транспортные расходы пациента, а в ситуациях, как сейчас, такие консультации более безопасны и для пациента, и для врача", - сказала она.

По словам Вейнберги, дистанционное консультирование больше может применяться при повторных визитах, когда оценивается эффективность назначенного лечения или вносятся какие-то изменения, например, назначается другой медикамент.