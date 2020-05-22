"Их объединяла любовь к водке". В Эстонии подозреваемый в убийстве сам вызвал "скорую" и полицию

По предварительной информации, 70-летняя женщина и 34-летний мужчина уже некоторое время вместе употребляли алкоголь. Из-за чего вспыхнула ссора, неизвестно, но мужчина напал на пожилую женщину, в результате насилия наступила смерть.

Полиции потребовалось время, чтобы получить подтверждение от судмедэксперта, что смерть была насильственной, а не связана с отравлением алкоголем. Между женщиной и мужчиной нет ни семейных, ни родственных связей, их связывала любовь к водке.

Здание, где произошло ЧП, является общежитием. Комнаты находятся в частной собственности, а кухня и туалет общие.

Сосед погибшей женщины рассказал, что узнал о случившемся от журналиста. Он не был знаком ни с жертвой, ни с ее собутыльником. Из их комнаты не доносились характерные для гулянки звуки, и покой соседей не нарушался.

ФОТО: Marko Saarm

По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, смерть женщины наступила в результате ссоры, произошедшей во время попойки, такие инциденты называют бытовым убийством. В таких случаях полицию часто вызывает сам убийца, последствия своих деяний такие люди обычно не пытаются скрывать.

"Это случаи, в которых главную роль играет алкоголь", - говорит Сассь.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. За это может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. В пятницу до полудня было проведено судебное заседание, подозреваемый предстал перед судом посредством телемоста. Суд разрешил арестовать его на время следствия, и под стражей он должен провести минимум два месяца.

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для установления точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Следственная группа сразу собрала на месте происшествия доказательства и провела другие следственные действия, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильственной. 34-летний мужчина был в состоянии сильного опьянения, и его отправили трезветь в арестный дом, улики дали основание полагать, что он связан со смертью погибшей.

На следующий день результаты экспертизы подтвердили, что смерть была насильственной, мужчина стал подозреваемым.

Дом на улице Ноорусе, 1. ФОТО: Marko Saarm