Пт, 22.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

СМИ: Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии из-за Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Глава Чечни Рамзан Кадыров заразился коронавирусом, утверждает телеграм-канал Baza. Как отмечается, Кадыров находится в тяжелом состоянии. У него серьезное поражение легких. Об этом также сообщается и в ряде других СМИ.

Заражение главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом произошло около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова, сообщает проект Baza.

По данным источников Baza, чеченский лидер решил поддержать заболевшего Covid-19 Абдурешидова.

Уточняется, что во время посещения больницы, где находился чиновник, Кадыров зашел в "красную зону" в легкой маске и халате и даже обнял больного.

Ранее целый ряд СМИ сообщал, что Кадырова на самолете доставили в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. По их информации, первые симптомы недомогания глава Чечни списывал на ОРВИ, но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи посоветовали ему обратиться в московские больницы.

Deutche Welle писала, что ни подтверждения, ни опровержения информации о том, что лидер Чечни находится в московской клинике, не поступало.

Позже в Чечне заявляли, что Кадыров продолжает работу и лично контролирует оперативный штаб по коронавирусу.

Однако многие СМИ - как главные информационные агентства России, так и зарубежные порталы - сообщают, что Рамзан Кадыров лечится от Covid-19.

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