"Пап, а как?": мужчина запустил Youtube-канал для детей, которые живут без отца

Кенни вырос без отца. Родители развелись, когда он был совсем маленьким. Мать злоупотребляла алкоголем, а отец, когда Кенни было 14, сказал, что не хочет заниматься детьми.

Кенни пришлось всему научиться самостоятельно.

Кстати, отца Кенни простил, но не сразу - когда тому исполнилось 80, пишет "Медуза".

На канал Dad, how do I? обратили внимание в соцсетях в мае, и его популярность резко выросла - практически с ноля подписчиков до 1,71 млн по состоянию на 23 мая.

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Кенни говорит, что никогда не преследовал цель разбогатеть. Он просто хотел сделать счастливыми своих детей - Кайлу и Кристиана, и не повторить ошибок, которые допустили его родители. Во время карантина он нашел время и создал канал - эта идея у него появилась уже давно. Он хотел передать свои знания другим и помочь детям из неполных семей.

Такой популярности Кенни не ожидал.

Из-за таких радостных новостей он даже не успел записать новое видео. Но в опубликованном обращении с благодарностью рассказал, что каждый вторник будет записывать новое видео: в планах серия о том, как работать с разными инструментами.

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