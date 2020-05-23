Сб, 23.05.2020
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Россия: в больнице произошел пожар, есть погибшие
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Фото с место происшествия.

ФОТО: МЧС России по Татарстану

В России, в больнице города Зеленодольска (республика Татарстан) минувшей ночью произошел пожар, в котором погибли два человека, передает ТАСС.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по региону, вызов на пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступил в 22:15 по московскому времени.

ФОТО: МСЧ России по Татарстану

Прибывшие на место спасатели констатировали, что горит палата на первом этаже, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пациентов - 88 человек, эвакуировали в соседний корпус. 

Стоит отметить, что это далеко не первый пожар в российских больницах в мае. Ранее горели больницы в Санкт-Петербурге и Москве, были жертвы. 

Видео: Пожар в больнице, Татарстан 

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