Россия: в больнице произошел пожар, есть погибшие

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по региону, вызов на пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступил в 22:15 по московскому времени.

ФОТО: МСЧ России по Татарстану

Прибывшие на место спасатели констатировали, что горит палата на первом этаже, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пациентов - 88 человек, эвакуировали в соседний корпус.

Стоит отметить, что это далеко не первый пожар в российских больницах в мае. Ранее горели больницы в Санкт-Петербурге и Москве, были жертвы.

Видео: Пожар в больнице, Татарстан