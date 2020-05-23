У Центрального рынка произошла кровавая драка. Жертву доставили в больницу

Драка переросла уже в насилие, и на место происшествия отправился ближайший патруль. Пока полиция была в пути, ситуация обострилась и закончилась точным нокаутом.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка допросили парней, которых зафиксировала камера. Сначала свое участие в драке они отрицали, однако после получения материала из видеоцентра все сомнения рассеялись - они были опознаны в качестве нападавших.

Оба были задержаны и переданы в руки Госполиции. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

Следствие продолжается.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке