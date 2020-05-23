Сб, 23.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

У Центрального рынка произошла кровавая драка. Жертву доставили в больницу

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В пятницу, 22 мая, около 20:30 одна из полицейских камер, установленных в центре столицы, зафиксировала драку с участием нескольких молодых парней, сообщает Degpunktā

Драка переросла уже в насилие, и на место происшествия отправился ближайший патруль. Пока полиция была в пути, ситуация обострилась и закончилась точным нокаутом.  

Прибыв на место происшествия, стражи порядка допросили парней, которых зафиксировала камера. Сначала свое участие в драке они отрицали, однако после получения материала из видеоцентра все сомнения рассеялись - они были опознаны в качестве нападавших. 

Оба были задержаны и переданы в руки Госполиции. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу. 

Следствие продолжается. 

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке 

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