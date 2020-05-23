В Латвии для нужд армии тестируют беспилотный "грузовичок" местного производства

В Латвии идет тестирование произведенного местным предприятием SRC Brasa платформы Natrix lat-100. Испытания проходят с целью применить ее в учениях Национальных вооруженных сил в этом году, сообщили RUS.TVNET в компании.
Мобильная беспилотная платформа предусмотрена для перевозки грузов, связи с боевым подразделением и других инженерно-технических решений.
"Первые тесты вездехода на полевой местности увенчались убедительными результатами, которые показали стабильность и мощность. Несущая способность платформы - 200 килограммов, скорость хода - до 15 км/ч", - говорит представитель предприятия SRC Brasa Агрис Йермацанс.
Платформа оборудована системой удаленного управления, которая позволяет совершать различные маневры.
Разработка платформы происходила совместно с Земессардзе и другими представителями военной отрасли.
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