Сб, 23.05.2020
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В Латвии для нужд армии тестируют беспилотный "грузовичок" местного производства

Natrix lat-100

ФОТО: Пресс-фото

В Латвии идет тестирование произведенного местным предприятием SRC Brasa платформы Natrix lat-100. Испытания проходят с целью применить ее в учениях Национальных вооруженных сил в этом году, сообщили RUS.TVNET в компании. 

Мобильная беспилотная платформа предусмотрена для перевозки грузов, связи с боевым подразделением и других инженерно-технических решений. 

Natrix lat-100

ФОТО: Пресс-фото

"Первые тесты вездехода на полевой местности увенчались убедительными результатами, которые показали стабильность и мощность. Несущая способность платформы - 200 килограммов, скорость хода - до 15 км/ч", - говорит представитель предприятия SRC Brasa Агрис Йермацанс.

Платформа оборудована системой удаленного управления, которая позволяет совершать различные маневры. 

Natrix lat-100

ФОТО: Пресс-фото

Разработка платформы происходила совместно с Земессардзе и другими представителями военной отрасли. 

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