Депутат Верховной Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в голову

В Украине депутат Верховной Рады Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве, сообщил в социальной сети Facebook народный депутат Илья Кива.
По сообщению издания "Украинская правда", рядом с телом депутата нашли оружие.
Как пишет "Медуза", советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по предварительной версии, Давиденко покончил с собой.
Валерий Давиденко был украинским предпринимателем и политиком, депутатом Верховной Рады Украины VIII и IX созывов.
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