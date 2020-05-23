Вс, 24.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Раъно из Ташкента, живущая в Латвии

Депутат Верховной Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в голову

ФОТО: Pexels/Somchai Kongkamsri

В Украине депутат Верховной Рады Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве, сообщил в социальной сети Facebook народный депутат Илья Кива.

По сообщению издания "Украинская правда", рядом с телом депутата нашли оружие.

Как пишет "Медуза", советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по предварительной версии, Давиденко покончил с собой.

Валерий Давиденко был украинским предпринимателем и политиком, депутатом Верховной Рады Украины VIII и IX созывов. 

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