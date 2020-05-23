Депутат Верховной Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в голову

По сообщению издания "Украинская правда", рядом с телом депутата нашли оружие.

Как пишет "Медуза", советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по предварительной версии, Давиденко покончил с собой.

Валерий Давиденко был украинским предпринимателем и политиком, депутатом Верховной Рады Украины VIII и IX созывов.