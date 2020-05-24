Илон Маск пишет в Twitter по-русски. Говорит, нравится этот язык

Русский предприниматель опубликовал в Twitter фотографию пшеничного хлеба, под которой написал: "Последний космонавт этой недели, пшеничный высший сорт, как тебе такое" и отметил в твите Маска, пишет РБК.

Маск ответил. По-русски: "Мне очень нравится звучание русского языка". Потом пошли комментарии на тему рецепта хлеба, сложностей перевода. Люди писали, что не понимают, что там написано, но хлеб выглядит очень красиво.

Мне очень нравится звучание русского языка — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

Это не первый раз, когда Илон Маск, общаясь в Twitter, переходит на русский язык. Например, в феврале 2019 года он по-русски ответил на вопрос телеканала НТВ And how do you like this? (Как тебе такое?). Ответ был таким: "ха-ха, офигенно", - написал тогда бизнесмен.

Маск воспользовался русским языком и в апреле того же года.

Во время беседы с подписчиками в Twitter, отвечая на вопрос о том, не осваивает ли он космос для доставки инопланетян на Землю, Маск на русском языке задался вопросом: "Где инопланетяне?". Некий пользователь пытался объяснить Маску, что инопланетяне проживают под землей на Марсе. На что изобретатель ответил: "Вот где собака зарыта". И потом еще раз показал любовь русского языка, ответив пословицей: "говорят, что кур доят".

В мае 2020 года Маск по-русски назвал "идиотом" экс-министра труда США Роберта Райха, который обвинил предпринимателя в намерении "лишить людей работы".