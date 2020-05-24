Безногая модель Playboy: "Эй, как ты чистишь свой протез?"

Марша родилась с дефектом тазобедренного сустава, из-за чего правая нога развивалась неправильно. В результате конечность ампутировали в раннем детстве.

Первый протез у Марши появился в пять лет.

Она очень стеснялась и впервые в жизни надела шорты только в 23 года, пишет Foxnews.com.

"В средней школе мои одноклассники, когда я проходила мимо, смотрели на мою ногу. Я старалась уйти из класса до звонка, чтобы избежать этого. Я носила мешковатую одежду - не только чтобы спрятать ногу, но и чтобы спрятать все тело", - пишет Марша в своем профиле на сайте Playboy. У девушки началась булимия.

"Моя вера, моя мама и моя любовь к музыке помогли мне пережить эти трудные времена, но моей высшей благодатью стало общение. Когда мне исполнилось 16 лет, я начала посещать летний лагерь для людей-ампутантов в Солт-Лейк-Сити. Я нашла тех, у кого можно было спросить: "Эй, как ты чистишь свой протез?", - пишет Марша.

Девушка рассказывает, что позирование перед камерами помогло ей избавиться от комплексов и понять, что каждый человек - прекрасен. Она ездит по стране с мотивирующими лекциями, снимается для различных изданий и проектов.

Марша говорит, что это был серьезный вызов: она чувствовала ответственность и боялась реакции людей. Все получилось отлично, и она собой гордится!

"Никогда не сдавайтесь. Не переставайте творить. Даже в самые грустные дни находите способ, как быть творческим и открывать в себе что-то новое. Не смотрите на прошлые неудачи, не воспринимайте близко к сердцу", - пишет Марша.

Она занимается спортом и держит себя в отличной форме!

Прыгать? Никаких проблем!

Она катается на велосипеде и на лыжах - эту радость у нее никто не отнимет.