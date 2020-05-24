В Риге начали улучшать нерегулируемые пешеходные переходы

Чтобы улучшить организацию дорожного движения и повысить безопасность пешеходов и велосипедистов, департамент сообщения Рижской думы начал работу над улучшением безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах.
Планируется, что пешеходные переходы будут оборудованы ограждающими элементами, а проезжие части в определенных местах будут сужены, что сделает их более удобными и безопасными для пересечения пешеходами и велосипедистами.
Соответствующие работы уже начались на ул. Марупес, Калнциема, Дзелзавас, Браслас, Бариню, Бебру и Курземском проспекте.
Чтобы пешеходам и велосипедистам было легче добираться от Вантового моста в центр, начато создание нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Цитаделес возле ул. Кр. Валдемара.
Также продолжается работа по выравниванию бордюров, чтобы сделать более удобными перемещения людей с нарушениями двигательных функций, матерей с колясками и велосипедистов.
Жители могут информировать департамент о недостатках инфраструктуры по бесплатному телефону 80003600 или по ссылке www.veloslazdi.datuskola.lv.
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